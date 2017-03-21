中市3／24起開放環中路二段往沙鹿迴轉道外側快車道

台中市交通局表示，為提升機車族通行安全， 3／24起開放環中路二段往沙鹿迴轉道外側快車道。（圖／台中市府提供）

台中市環中路二段往沙鹿迴轉道的道路線型較為彎曲，且機車數量明顯比汽車大，意外事故發生機率高。市府交通局將從3月24日起開放機車通行迴轉道的外側快車道，以增加機慢車道路容量，除提升路段順暢性外，也讓機車族行車環境更安全。

台灣大道是台中市車流量最大的道路，尤其台中交流道周邊交通動線更是複雜。為簡化車流動線並確保行車安全，汽機車行經台灣大道通過國道一號及環中路橋下時需實施分流，機車由台灣大道行駛至環中路二段慢車道迴轉前往沙鹿方向。

為增加機車迴轉半徑，交通局去年已調整退縮快慢分隔島長度，不過考量此路段機慢車數量多，機慢車行駛至T字路口時仍有壅塞情形且易發生交通事故，所以將從24日起開放機車通行橋下往沙鹿方向的外側快車道，以增加機慢車道路容量。

交通局長王義川表示，環中路二段迴轉道的道路線型較為彎曲，機車騎士必須以近90度的S型方式，由環中路二段最外側的慢車道通行迴轉道，相對也提高意外發生機率。另外，此路段機車數量明顯比汽車大，未來開放機車騎士通行於環中路二段外側快車道後，將可提供機車族更安全的行車環境。

交通局也提醒，調整工程將於24日完成，請用路人依現場標誌、標線及號誌指示通行，未來也將持續檢討、觀察路口車流狀況，適時調整管制方式，有效改善交通順暢與安全。

(中時)