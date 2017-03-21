首屆T2亞太桌球職業賽6月開打 莊智淵允諾參賽

台灣桌球一哥莊智淵點頭答應參加首屆T2亞太職業聯賽，讓賽會更加有可看性。（陳信翰攝／資料照）

首屆T2亞太桌球職業聯賽預定6月正式開打，繼前世界第一、德國名將波爾之後，目前世界排名第9、台灣一哥莊智淵也確認參賽，讓這項新賽事增添更多可看性

T2亞太聯賽桌球聯賽總部位於新加坡，是史上第一次大規模的職業聯賽它最主要的目的是將商業融入體育運動，透過獨特的比賽形式吸引全球觀眾。比賽採用24分鐘限時賽制，球員在賽季中嬴得越多比賽越好。除單打外，還設有混合團體賽，所有球員透過「球員選秀」系統，由各隊隊長來挑選然後進行組隊。

目前T2亞太聯賽已經匯集多位世界排名前10的頂尖球員參賽，當中包括同樣來自台灣的女子世界排名第5位鄭怡靜、世界排名第4位的日本好手水谷隼，以及世界排名第8位的薩姆索諾夫。其他知名球員包括前世界第一的德國名將波爾以及韓國老大哥朱世赫也將現身參賽。

莊智淵曾獲得2002年國際桌球巡迴賽總冠軍、並於2013年世錦賽為中華隊奪得第一座男子雙打冠軍，也曾被中國隊視為主要對手之一。

莊智淵表示，「非常高興能夠和擅長不同技術與打法的高手同場較勁，對我個人來說，聯賽中能夠有兩名世界位列前10名的台灣選手參賽，說明了台灣在桌球項目的競爭力。對於新的24分鐘賽制我感到非常興奮，相信能為球迷帶來不同的視覺享受。」

(中時電子報)