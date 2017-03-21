美國箱包品牌邀李鍾碩代言 打造AR合照系統吸粉

「小郭雪芙」泱泱透過AR合照系統，擁抱「李鍾碩」。（新秀麗提供）

大陸有「限韓令」，南韓男神、女神都不得登「陸」，轉向台灣發展，最近每用都有韓星登台表演或舉辦見面會之外，美國知名行李箱、背包公司，2017年度邀南韓男神李鍾碩擔任新代言人，廠商即結合高科技數位軟體，打造「李鍾碩合照AR系統」，在台灣舉辦粉絲合照活動。

只要到舉行活動的實體店面拿起手機，對李鍾碩的活動立牌，即可進入AR系統，與內建的多款李鍾碩人形開心玩自拍，粉絲不需要飛到南韓，就可與李鐘碩零距離接觸，隨心所欲地與男神親親抱抱或是壁咚。

資深行銷經理林淑娟表示：「AR數位科技是時下潮流科技的代表，都會潮流品牌Samsonite RED讓虛擬李鍾碩影像跟實體店櫃結合，善用偶像魅力讓粉絲走進店櫃體驗，除了善用體驗行銷，也促進口碑擴散效果，將都會潮流品牌的時代精神發揮到極致。」

(旺報)