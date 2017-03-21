南韓前總統接受檢方傳訊大事記

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被罷免下台的南韓前總統朴槿惠，今天接受檢察機構傳訊調查，成為南韓歷史上第4名接受檢方調查的前任總統。

南韓聯合新聞通訊社報導，此前，南韓檢方曾傳訊前總統全斗煥、盧泰愚和盧武鉉。

兵變奪權的全斗煥和盧泰愚，因軍事叛亂、巨額貪汙而遭檢方傳訊，分別被判處無期徒刑和有期徒刑17年。之後，兩人均因特赦獲釋。

盧武鉉則因涉嫌受賄而遭到大檢察廳的調查。

以下為南韓多位前任總統受檢方調查的大事記。

全斗煥和盧泰愚被傳訊過程▲1995年10月19日：時任民主黨籍議員朴啟東揭露盧泰愚籌集秘密資金。▲10月20日：大檢察廳中央調查部啟動調查。▲10月27日：盧泰愚發表聲明向國民致歉，承認藏富。▲11月1日：盧泰愚成為南韓首名接受檢方傳訊的前總統。▲11月16日：盧泰愚被逮捕。

▲11月24日：時任總統金泳三下令制定「5‧18特別法」。▲12月3日：全斗煥被逮捕。▲12月5日：盧泰愚被提起公訴。

▲12月21日：全斗煥和盧泰愚因涉嫌擅自動員兵力製造「12‧12兵變奪權事件」被提起公訴。「12‧12事件」是指1979年12月12日由全斗煥、盧泰愚等組成的軍方新生勢力在未獲時任總統崔圭夏批准的情況下，擅自動員兵力製造的軍事叛亂事件。

▲1996年4月17日：全斗煥被判無期徒刑，盧泰愚被判17年。▲1997年12月22日：全斗煥、盧泰愚均獲特別赦免。

盧武鉉接受傳訊過程▲2008年11月25日：國稅廳指控泰光實業前會長朴淵次逃稅。▲12月29日：檢方獲取朴淵次借給盧武鉉15億韓元（約合新台幣4082萬元）的借條。

▲2009年4月7日：盧武鉉在「盧武鉉基金會」主頁發表聲明道歉。▲4月11日：釜山地方檢察廳調查盧武鉉夫人權良淑。▲4月12日：檢方傳訊盧武鉉長子盧建昊。▲4月16日：大檢察廳中央調查部調查盧武鉉親信姜金源。▲4月30日：盧武鉉接受傳訊。▲5月12日：檢方認定盧武鉉之女盧靜妍收受朴淵次數十萬美元。▲5月23日：盧武鉉在私寓後山跳崖自盡。

朴槿惠接受傳訊過程▲2016年10月27日：檢方設立親信干政案特別調查本部。▲2017年3月10日：憲法法院宣判彈劾成立，罷免朴槿惠總統職位。▲2017年3月21日：檢察廳特別調查本部傳訊朴槿惠。1060321

(中央社)