鐵騎環台送暖 染毒學生不捐助

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「2017獅子會工商鐵騎送暖環台行」今天抵達嘉義市致贈弱勢學子獎學金；為了宣示反毒立場，染毒學生不列入獎學金捐助對象。

嘉義市政府指出，「鐵騎送暖」行動昨天從台中市出發，預計以11天時間走訪19個縣市，將資助新台幣350萬元獎學金給國小或國中家境清寒弱勢學生，預計有70所以上學校受惠。

市長涂醒哲對於國際獅子會、中華民國國際工商經營研究社聯合會（IMC聯合會）成員，將騎乘1008公里送暖表示感佩，也代表嘉義市接受捐贈的3所國小弱勢學童表示感謝。

涂醒哲表示，社會最需要的就是這種善舉，他同時以世界衛生組織（WHO）的健康研究為例，強調真正的健康包含身體、心理、社會與心靈的健康；而幫助他人、做有意義的事，占影響健康因素50%以上的比例。

國際獅子會300A2區事務長楊崇銘表示，鐵馬勇士騎了120公里來到嘉義市，展現他們最真誠的心意，因主辦單位宣導反毒，因此染毒學生不列入清寒獎學金捐助對象。1060321

(中央社)