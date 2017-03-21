中市鼓勵企業辦理托兒措施 最高獎勵6萬元
為落實性別工作平等法，打造家庭與工作平衡的友善職場環境，台中市政府勞工局積極輔導企業辦理勞工托兒措施，除輔導企業申請勞動部最高200萬元的哺集乳室及托兒設(措)施補助外，市府更加碼獎勵企業辦理托兒措施，最高獎勵6萬元。
勞工局長黃荷婷表示，性別工作平等法第23條已於105年5月18日修訂，凡「僱用受僱者100人以上之雇主，皆應提供哺(集)乳室及托兒設施或適當之托兒措施。」105年台中市共計55家次事業單位獲勞動部補助及市府勞工局獎勵，超過數萬名勞工家庭受惠。
今年勞工局延續加碼獎勵企業，若台中市企業符合下列資格，自即日起至12月10日止，檢附相關資料即可向勞工局提出申請，經費用畢提前截止。
獎勵資格包括：一、100人以上之事業單位：已依性別工作平等法第23條提供哺(集)乳室及托兒措施，即可獲1萬元獎勵(250人以上事業單位獎勵金為5,000元)；除依法令規定辦理外，於申請日前1年內再提供員工2項托兒措施，核發2萬元獎勵金；於申請日前1年內再辦理3項托兒措施，核發6萬元獎勵金及獎勵狀。
二、勞保投保人數達20人以上至99人之事業單位：辦理1項托兒措施，核發1萬元獎勵金；辦理2項托兒措施，核發2萬元獎勵金；辦理3項托兒措施，核發3萬元獎勵金；辦理4項以上托兒措施，核發6萬元獎勵金及獎勵狀。
(中時)
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