不兩立！谷歌推新工具讓廣告主遠離討厭內容

許多廣告客戶出現在極端內容旁後，決定撤掉廣告，為了因應業務需求，谷歌周二說，將推出新工具，讓這些企業有更大的掌控權。

據法新社報導，谷歌業務長辛德勒（Philipp Schindler）在官方部落格中寫道：「我們了解，廣告客戶不想要自家廣告出現在與他們價值觀不符的內容旁。因此，從今天開始，我們對可憎、冒犯無禮，並沒品的內容採取更強硬的立場。」

(中時電子報)