海基會董座田弘茂：擴大關懷台生、陸生、陸配
海基會21日召開第九屆董監事第十次聯席會議，該會董事長田弘茂表示，今年將持續強化服務民眾功能，擴大關懷台商、台生、陸生、陸配及陸企的相關計劃，展現務實處理兩岸事務的態度與決心。
今(21日)舉行的海基會董監事聯席會議是本年度第一次會議，田弘茂表示，蔡總統於去年520就職後，即致力維繫兩岸和平穩定關係，並持續向大陸釋出善意，期盼透過雙方良性互動，逐步化解歧見；兩岸關係和平穩定發展係區域各方共同的目標與責任，需要耐心和持續努力。
田弘茂說，在當前情勢下，仍對兩岸關係未來的正面發展仍有所期待，隨時都要展現務實處理兩岸事務的態度與決心，如蔡總統於今年2月5日在大陸台商春節聯誼活動時所說，「願意抱持最大的善意，和對岸進行誠懇的對話和協商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係」。
田恆茂強調，兩岸關係確實涉及相當複雜的層面，「但我深信，透過溝通與對話，在複雜多變情況下尋求共同的利益絕非完全不可能」。他並稱，海基會二十多年來在政府授權下所做的鋪墊工作，也已發揮一定程度的效用。未來也必須延續一步一腳印的踏實精神，為兩岸和平繁榮之路建構更堅實的基礎。
田弘茂指出，在海基會三大任務中，服務兩岸民眾一直是重中之重，今年海基會將持續強化服務民眾功能、增強服務能量、延伸服務觸角、擴大服務面向；並透露海基會秘書長柯承亨正積極推動擴大關懷台商、台生、陸生、陸配及陸企的相關計劃，另一方面也正在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望能夠以最簡便務實的方式提供協助。
今日的董監事聯席會議除討論會務、財務報告外，也邀請亞太和平研究基金會首席顧問趙春山針對「中共兩會後對台政策與我因應之道」發表專題演講。
(旺報)
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