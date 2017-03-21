南開科大李珮君赴日本九州國際大學交換 全A成績榮耀返校

▲南開科大赴日本九州國際大學交換生李珮君〈右‧戴眼鏡〉在小組討論與同學合照。（南開科大提供）

南開科技大學為拓展學生國際視野，提升學生國際移動力，由應用外語系學生李珮君代表前往日本九州國際大學擔任交換生，半年的學程，以全A成績榮耀返校，讓學弟妹們都感到驕傲。

南開科大指出，該校為鼓勵學生赴海外交換研修，經以學海飛颺計畫資助，由應外系李珮君代表前往日本九州國際大學，在出發前，李生一直擔心會遇到不會處理的事情、害怕無法適應生活環境、憂慮課業跟不上進度，更怕自己會格格不入，就這樣煩惱到出發那天。

雖然是首次個人搭飛機，但卻極為順利被接送至宿舍並辦妥入學手續，從此在自信中展開了在日本的生活，很快就聽懂大部分會話，也很快就適應當地環境與生活。

李珮君說，非常感恩學校提供留學交換的機會，在日本半年給她最大收獲是，感受到和台灣截然不同的文化、能與各國學生當朋友、日文會話能力進步神速、體驗到不同於台灣的教學方式、自主管理良好並更加獨立、遇事能隨機應變克服、學會搭乘日本各種交通工具、學會部分日式和台灣料理，並讓見識變得更加寬廣。

(中時)