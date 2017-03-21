許博允子欠債被控脫產損債權 判無罪
新象文教基金會創辦人許博允的兒子、有象文化公司負責人許維城，4年前和金牌大風音樂文化公司合辦「史密斯飛船」（Aerosmith）演唱會，收取金牌大風110萬美金的保證金並開立本票，但演唱會因故取消，許維城卻未還款，金牌大風拿著本票聲請強制執行獲准後，指控許維城利用抗告期間，將房地產出售和設定抵押權惡意脫產，檢方依損害債權罪起訴許維城，台北地院判他無罪。
起訴指出，有象公司負責人許維城，2013年7月8日和金牌大風公司簽協議書，約定同年8月21日和24日邀請美國搖滾天團「史密斯飛船」，分別在大陸上海、高雄舉辦演唱會，金牌大風兩天後匯款110萬美金給有象文化指定帳戶；許維城則開立同額款項本票及本票授權書給金牌大風作為投資擔保。
不料演出前兩天，史密斯飛船樂團突然在官網宣布取消演唱會，依合約許維城應在同年9月24日歸還金牌大風投資款，但許卻未還錢，金牌大風就拿著本票聲請強制執行，台北地院裁准後，許維城卻在不服本票裁定提出抗告期間，將名下7棟房地產，出售兩棟、抵押5棟，金牌大風提告，檢察官去年依損害債權罪起訴許維城。
全案經台北地院審理，法官認為許維城先前就有其他債務，本案出售房產是為償還銀行等其他債權人，自己無法直接提領使用；抵押房地產則是為了提供擔保給債權人。一般人在欠債遭追索時，會與各個追索的債權人協議後，進而分別提供擔保或個別清償，許處分房地產的舉措，符合一般常情，主觀上沒有損害金牌大風債權的意，基於「罪證有疑，利於被告」的原則，不得為不利被告的認定，在不能證明犯罪下，判許維城無罪。本案可上訴。
(中時)
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