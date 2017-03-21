宜蘭高中音樂表現亮眼 重返全國特優之列
宜蘭高中日前代表宜蘭縣到基隆市參加「105學年度全國音樂比賽」，榮獲國樂合奏特優第一名、銅管五重奏特優第一名、管樂打擊合奏優等，表現亮眼，滿載而歸。
「大家都期盼完成社訓『宜中國樂，天下第一』目標，辛苦有代價。」國樂社長鄭凱丞今(21日)表示，去年參賽敗給宜蘭高商、竹市建功高中、金門高中，屈居第4名。今年調整心情，放下得失心，參賽就當作去與音樂同好交流，展現出平時苦練成果，台後也與對手宜商國樂社彼此勉勵。當演奏完畢、台下響起熱烈掌聲，鄭凱丞坦言「我感動得哭了。」
國樂副社長薛匡鈜也曾因社員們團練沒有達到應有的水準，在賽前焦急地落淚。不過，由於指導老師陸百合在演奏曲目中，挑選泰雅族傳統樂器「口簧琴」，演奏《醉了！泰雅》，獲得評審青睞。得知贏得全國特優第一名，薛匡鈜破涕為笑。
其中一名社員張約伯，原本興趣彈吉他，卻因同班同學鄭凱丞邀約而加入國樂社，負責演奏「中阮」，信仰虔誠的張約伯，於團練休息之際，也嘗試以國樂「中阮」彈奏聖歌《奇異恩典》，居然賦予了聖歌不一樣的東方曲風。團員之間就在這樣團練、玩耍培養的默契之下，獲得全國音樂比賽國樂合奏第一名，實至名歸。
獲得銅管五重奏全國特優第一名的李承恩、莊長哲、盧秉聖、張鍇濠、周彩楦，五人都從國小就接觸管樂，由於住處都在鄉間，自小在加練習都不怕吵到鄰居，家人也給予支持，五人因為團練而培養出絕佳默契，賽前曾為了練習，吹到嘴唇發麻，為宜中抱回睽違3年的全國音樂比賽銅管五成奏特優第一名，五人都笑了。
(中時)
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