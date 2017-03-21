竹縣府人事異動 戰鬥團隊年輕化

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新竹縣政府因才適用、年輕化的新戰鬥團隊，左起謝一如、周秋堯、張宜真、縣長邱鏡淳、秘書長蔡榮光、朱淑敏、陳偉志。（陳育賢攝）

為達成255億元的「前瞻基礎建設」任務使命，同時讓戰鬥團隊年輕化，新竹縣長邱鏡淳21日下午在主管會報中發布8位縣府主管相關人事命令，包括原文化局長蔡榮光升任縣府秘書長，文化局長由原機要秘書張宜真接任，原國際發展副處長陳偉志升任處長。

其它重要人事調動還包括文化局副局長朱淑敏調任綜合發展處副處長、秘書周秋堯調任文化局副局長、綜合發展處副處長蔡淑貞調任秘書，交通旅遊處副處長吳玉釗派任簡任機要秘書，謝一如派任薦任機要秘書。

邱鏡淳指出，他肯定縣府團隊經過2013台灣燈會、2015台灣客家文化嘉年華會等資源能量整合，全體貫徹一心、使命必達的完美表現，而為迎接、配合新竹縣提報前瞻基礎建設255億元的推動挑戰，希望再提升執行效能，縣府內部延續整合能力的組織型態，拔擢優秀、績優同仁，要求年輕、幹勁、有效率，來達成交付使命。

相關人事背景如下：蔡榮光曾任縣府參議、社會處長、文化局長等職務。文化局長張宜真曾任簡任機要秘書、三立電視台新聞部政治組副主任及年代、環球、華衛電視台記者。

國際產業發展處長陳偉志曾任工務局技士、技正、副局長、局長、工務處及建設處副處長、國際產業發展處副處長。

文化局副局長周秋堯曾任台北縣政府工務局技士、竹縣府工務局及建設局技士、工務處科長、技正、交通旅遊處副處長、秘書。

綜合發展處副處長朱淑敏曾任文化局辦事員、課員、科員、科長、副局長。機要秘書吳玉釗曾任建設局技士、工務局技士及課長、工務處科長、秘書、交通旅遊處副處長。

機要秘書謝一如曾任文化局科員、新聞科長。秘書蔡淑貞曾任教育處辦事員、課員、課長、科長、綜合發展處副處長。

(中時)