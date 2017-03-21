海基會：研擬配合地方縣市與大陸地方層級進行互動方案

海基會第9屆董監事第10次聯席會議今（21）下午舉行，董事長田弘茂在開場致詞時表示，海基會將持續強化服務民眾功能，另一方面也在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望能夠以最簡便務實的方式提供協助。

田弘茂表示，在海基會三大任務中，服務兩岸民眾一直是重中之重，今年海基會將持續強化服務民眾功能、增強服務能量、延伸服務觸角、擴大服務面向。另外，在秘書長柯承亨的帶領下，本會同仁正積極推動擴大關懷台商、台生、陸生、陸配及陸企的相關計劃。

田弘茂提到，海基會也正在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望能夠以最簡便務實的方式提供協助。

田弘茂指出，今年世界和區域局勢，以及兩岸關係正面臨更多的挑戰，我國在亞洲的地緣戰略地位更為重要。他表示，正當美國川普政府與中國大陸正在進行高層的對話與磨合之際，東北亞地區的朝鮮半島又處於極度的嚴峻情勢狀態，我們就必須隨時留意事態的發展。

田弘茂強調，我們應以更寬廣的視野和積極作為，同心協力來處理兩岸之間極為特殊又複雜的關係，將挑戰化為台海和平穩定發展的機遇。他表示，兩岸關係確實涉及相當複雜的層面，但他深信，透過溝通與對話，在複雜多變情況下尋求共同的利益絕非完全不可能。

(工商)