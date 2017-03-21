國立中科實驗高級中學 培養學生國際行動能力

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來自德國和日本師生，體驗戰鼓的身段節奏與磅礡氣勢。（盧金足翻攝）

台德日師生齊聚於中科實驗高級中學國際會議廳舉行朝會典禮。（盧金足翻攝）

國立中科實驗高級中學與德國多貝爾盧格-基爾夏因教會學校、日本神奈川產業總合高校及大阪府千里高校進行夥伴學校短期交換計畫，建構跨國師生國際交流模式，提升文化理解能力，增進寰宇國際視野。

台德日師生齊聚於中科實驗高級中學國際會議廳進行朝會典禮，中科實中致贈德日錦旗與書包，象徵交流源遠流長，之後前往鄰近汝鎏國小欣賞學生戰鼓表演，德日師生也親身體驗戰鼓的身段節奏與磅礡氣勢。

各項的交流活動中，還有本校愛心志工家長帶領師生進行烘培教學，德日師生實際參與製作道地台灣口味的鳳梨酥，各種語言相互交流互動，同時品嚐了台灣特色美食-珍珠奶茶、什錦炒飯和貢丸湯。

中科實中自100學年度開始日本高校教育參訪，且於102年起連續接待日本神奈川產業總合高校及大阪府千里高校師生，進行專題研究成果聯合發表活動，內容包含校際交流活動、家庭寄宿，以及進入課堂交流等。

為持續培養學生國際行動能力，更於104年與台北歌德學院、德國在台協會，簽訂歌德課堂計畫，開設德語專班，透過密集且持續學習，培養學生外語溝通能力與國際寰宇視野，更於105年起簽訂德國夥伴學校短期交換計畫，雙方師生進行跨國交流活動。

去年高一學生修滿100小時德語基礎課程，利用暑假期間前往德姐妹校入班上課、文化交流，今年則由德國師生蒞台交流，進行入班學習、國際交流等活動，深化本校國際教育推行，落實本校校務發展「展能、活力、國際化」三大願景。

(中時)