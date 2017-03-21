拒絕毒品侵入校園 緝毒鐵三角總動員

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北市警方執行校園掃毒查獲各類毒品，其中包括新興毒品LSD毒郵票。（張企群翻攝）

北市警方執行校園掃毒查獲各類毒品，其中包括俗稱小惡魔的毒品。（張企群翻攝）

北市警方執行校園掃毒查各類毒品，其中包括數十棵大麻幼苗及大麻成株。（張企群翻攝）

北市警方執行校園掃毒查各類毒品，其中包括數十棵大麻幼苗及大麻成株。（張企群翻攝）

鑑於毒品問題有侵入校園與施用者年輕化的趨勢，台北市警局執行第3波「封城掃毒」專案，此波重點防制毒品侵入校園，斬斷校園供毒來源。本次專案查獲具學生身份（含中輟）涉毒者計14名，非學生身份販賣毒品予學生者計2人，同時由毒緝中心向上追查毒品來源，於桃園市破獲供毒之大麻工廠。

市警局指出，毒品查緝中心於去年成立後，市長柯文哲宣告完成反毒拼圖，結合本市毒品危害防制中心、地檢署緝毒專責組，台北市進入「緝毒鐵三角」時代，掃蕩校園毒品為鐵三角第一件任務。

經分析北市3年內高中職以下學生涉毒案件，高中職學生占80%以上，其中80%高中職涉毒學生集中在10間學校，顯示涉毒學生有集中之現象。

為此，本市將由教育局、少年隊積極進行熱點校區反毒宣導及輔導，強化學校反毒體質。另由毒緝中心、科偵隊及少年隊組成「校園毒品查緝專責組」針對校園供毒來源進行打擊。

本次專案共計臨檢、搜索計225處，查獲毒品案180件、195人，其中重點校園掃毒案件如下：1、 毒緝中心與大安分局於3月17日查獲○大研究生涉及種植大麻，並販賣大麻予4名學生，全案移送新北地檢署續辦。

2、 毒緝中心與中山分局於3月17日持台北地方法院搜索票至重慶南路執行搜索，查獲2名大學生販賣新興毒品LSD（俗稱毒郵票）予某校大學生後，再轉賣給另3名學生，查扣毒郵票等證物，後續將2人移送台北地檢署續辦。

3、 為追查學生大麻毒品來源，毒緝中心與大同、楊梅分局於3月20日持臺北地方法院搜索票至桃園市快速路五段執行搜索，逮捕陳姓犯嫌經營大麻工廠，於該址查獲植物生長燈、烘乾設備等器具，大麻成株24株及大麻葉成品1公斤，全案移送台北地檢署續辦。

4、 士林分局於3月18日持搜索票至士林區中山北路6段民宅，查獲成年大學學生意圖販賣而持有二級毒品大麻51.39公克，全案移送士林地檢署續辦。

5、 大同分局於3月17日循線查獲商職休學少年利用即時通訊軟體販賣毒品，於民權西路捷運站逮捕犯嫌，查扣5公克愷他命。

6、 大安分局查獲少年施用毒品咖啡包後，向上追查供毒來源為成年人及某商工學生， 於3月17日將2人通知到案後，移送台北地檢署續辦。

毒緝中心表示，分析本次涉案大學生以施用派對類毒品（大麻、毒郵票）為主，毒品來自網路交易及社團、樂團同好轉售。高中職學生則以施用愷他命、毒品咖啡包為主，供毒來源主要為網路聊天室及通訊軟體聊天室。顯示網路之便利性，已成為學生接觸毒品最方便的管道，針對網路供毒管道之打擊，刻不容緩。

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(中時)