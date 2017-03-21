姑婆芋巨大如椰子樹？　全株長5.6公尺！

魚池鄉「司馬按」聚落1棵超大姑婆芋，全株長達5.6公尺，葉末離地360多公分，照片正中央下方另1棵為一般大小的植株。（沈揮勝攝）

超大姑婆芋，乍看似椰子樹。（沈揮勝攝）

幹圍68公分，粗度簡直像電線桿。（沈揮勝攝）

魚池鄉超大姑婆芋曾經倒臥，莖幹呈近90度轉彎，照片中從右上延伸到左下，橫倒地面的部分約為2公尺，垂直的部分則有1.6公尺，含葉梗合計全株5.6公尺，葉端到地面達3.6公尺。（沈揮勝攝）

超大姑婆芋生命力旺盛，每年開花結果實。（沈揮勝攝）

「天啊！這姑婆芋怎麼高大得像椰子樹？」南投縣魚池鄉最近發現1棵超大姑婆芋，它的莖幹粗如電線桿、長度達到360公分，若再加上葉片，全株總長超過5.6公尺；台灣生態學會理事長楊國禎說，該植物以1公尺多的最常見，聽過最大的約為3公尺半，此龐然大物果真是巨無霸！

這棵超級姑婆芋，長在日月潭東北隅「司馬按」聚落的民宅菜園裡，地主為沈盟盛，即國立台灣體育運動大學前副校長沈易利的父親；他表示，該菜園原為沈家祖厝，921地震後舊屋傾倒剷平，2年後舊基地角落長出1棵姑婆芋，覺得植株外形好看，就把它留下來。

大約在8、9年前，這棵姑婆芋已經長超過1個樓層高度，卻在一場暴風雨後橫倒在地；不過不久後其莖幹轉彎近90度，又重生茁壯起來。沈盟盛說，原本有意伐除改種筆筒樹，但看到它生命力那麼旺盛，決定保留下來。

沈盟盛的弟弟沈艷志、侄兒沈詠為都說，日月潭附近山區曾多次看到比人略高的姑婆芋，但這棵竟長到全株長5.6公尺，真讓人驚喜，能夠在祖宅基地見證奇景，覺得既親切又幸運。

楊國禎指出，姑婆芋要長這麼大，應是符合「旁邊遮蔭、近午能接收到陽光」等適當條件；姑婆芋是很棒的庭園植物，但它的潛力一直沒被發掘出來；園藝界或可考慮拿它搭配觀音座蓮、樹蕨等台灣原生植物，發展純本土特色的景觀造景。

(中時)