環保戲劇工作坊 3月29日登場

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2017年環保戲劇競賽，南投縣初賽已正式開跑，對環保戲劇演出有興趣的南投縣各級學校、社團、團體或設籍南投縣民眾，皆可報名參加。

環保局表示，3月29日將於南投縣文化局演講廳，舉辦「環保戲劇工作坊」，當天將由去年南投縣初賽第1名的御史社區發展協會表演；更邀請集編劇、表演藝術於一身的吳鷰儀教授，以表演者身體、聲音、心智訓練引導，讓參賽者領略表演藝術的舞台經驗。

此外，還邀請臺中教育大學白子易教授，以環境教育概念、環境永續等面向，講授今年戲劇競賽4大主軸循環經濟、清淨空氣、無塑海洋及關懷大地的意涵。

環保局表示，藉由辦理環保戲劇工作坊，讓有興趣的民眾了解環保戲劇競賽及相關規定，將表演藝術融合環境教育，以貼近民心、多元有趣的方式，宣導正確的環境保護觀念。

(中時)