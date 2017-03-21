人瑞搭2小時公車迷路，中市警送暖助返家

98歲老翁（左）從烏日搭車到西屯迷路，中市暖警貼心照料，人民保母為老翁遮雨畫面令人感動。（盧金足翻攝）

警察局第6分局協和派出所警員（右）扶著9旬老翁到派出所，不必在雨中孤立無援。（盧金足翻攝）

這陣子晴雨不定，日前台中市區下起大雨，路上行人紛紛跑進室內躲雨，但台中統聯中港轉運站外卻有名98歲連姓老翁獨站戶外，左顧右盼顯得徬徨無助，第6分局協和派出所警員侯諺霖、廖正文接獲報案前往協助，見老翁被雨淋濕，貼心以吹風機幫忙吹乾頭髮，還送上熱茶及麵包果腹，連絡家屬帶老翁返家。

家住烏日的連姓老翁，早晨搭公車出門卻迷了路，整整坐了2小時的公車，最後司機沒有辦法，只好將老翁帶回總站請警方協助。

警方到場先將他帶回派出所，在他身上找到證件，通知家屬前來，員警見老翁因雨導致頭髮淋濕，貼心地提供毛巾及吹風機給老翁使用，並奉上熱茶及麵包果腹。

「感謝您們！」家屬見老翁被員警照顧得無微不至，不斷地向警方道謝，老翁於離去時也向幫助他的員警握手致意。

(中時)