視訊國際大辯論 土商生跨出國界
雲林土庫商工與澳洲布里斯本約翰保羅中學學生，進行視訊國際大辯論，全程以英語對話辯論：「Life in the past was better than life today？」
土商12位高二學生自願參加這次國際視訊辯論，他們來自不同的科別及班級，卻積極主動地自行組成小組，將課餘時間化零為整，運用社群軟體聯絡彼此，分工合作搜集資料，統整論述重點並翻譯成英文，最後練習口說發表。
視訊開始，雙方4位主辯學生依序上場發言，掌握先前準備的資料，分別從飲食、健康、教育、交通等各方面觀點侃侃而談。
辯論之後，另有主辯之外的兩位學生，自行準備簡報資料，向遠方的國外朋友們，簡介自己的學校特色及在校的學習心得。
土庫商工校長何佩玲表示，該校近年致力於推動學生多元發展，更大力推動活化英語教學，把英語教學帶出教室，透過吳爾夫國際文教的協助，促成了這一場國際視訊辯論，讓學生的英語學習跨出國界，使學生更能具備國際視野及國際移動力。
(中時)
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