視訊國際大辯論 土商生跨出國界

土庫商工學生與澳洲學生進行國際視訊辯論。(許素惠翻攝)

雲林土庫商工與澳洲布里斯本約翰保羅中學學生,進行視訊國際大辯論,全程以英語對話辯論:「Life in the past was better than life today?」

土商12位高二學生自願參加這次國際視訊辯論,他們來自不同的科別及班級,卻積極主動地自行組成小組,將課餘時間化零為整,運用社群軟體聯絡彼此,分工合作搜集資料,統整論述重點並翻譯成英文,最後練習口說發表。

視訊開始,雙方4位主辯學生依序上場發言,掌握先前準備的資料,分別從飲食、健康、教育、交通等各方面觀點侃侃而談。

辯論之後,另有主辯之外的兩位學生,自行準備簡報資料,向遠方的國外朋友們,簡介自己的學校特色及在校的學習心得。

土庫商工校長何佩玲表示,該校近年致力於推動學生多元發展,更大力推動活化英語教學,把英語教學帶出教室,透過吳爾夫國際文教的協助,促成了這一場國際視訊辯論,讓學生的英語學習跨出國界,使學生更能具備國際視野及國際移動力。

