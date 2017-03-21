統一獅「長大了」新球衣亮相再推專屬品牌
統一獅今年重新打造球隊形象，不僅隊徽換了一隻霸氣的「猛獅」，新版主客場球衣也在今天（21日）正式亮相，有別於過去的傳統設計，新版主場球衣以白底搭配黑袖、橘線條，客場球衣則是黑底橘袖，全面捨棄綠色元素，整體感覺煥然一新。
經過1年的計劃和籌備，獅隊今年初先發表全新隊徽及CI設計，全新改款的球衣則在今天發佈，以嶄新球隊識別色「黑、白、橘」做為主要搭配色彩，球衣胸前字樣從「統一」改為「UNILIONS」，未來獅隊也將建立「UNILIONS」品牌，推出相關商品。
獅隊領隊蘇泰安透露，球隊過去球衣設計都以總公司的企業識別為主，這也是球隊回報母公司的做法，「但經過28年，小朋友也長大成人了，我們決定推出自己專屬的品牌，母公司也支持我們的做法。」
今年獅隊本季自春訓起就推出全新設計的春訓球衣，蘇泰安提到：「這是我們第一次推出，銷售上反應不錯。」未來獅隊計劃打造「UNILIONS」品牌專櫃，建立球迷認同感，也讓球隊行銷及商品更生活化。
(中時電子報)
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