一年畫一圖，屏大視藝系畢展令人驚艷

吳汶倉以1年時間畫出屏東菸廠細節，作為畢業前的紀念。（林和生攝）

視藝系畢業生謝汶宜透過手中畫筆，描繪女子的柔美。（林和生攝）

屏東大學視覺藝術學系畢業班共同策畫的畢業美展，集合4年所學，展出76件作品，包括數位動畫、遊戲，還有傳統油畫、水彩，同學們利用不同媒材展示自身關切的議題，透過藝術家視野，表現出這一世代獨特創造力。

屏大視藝系主任張繼文表示，此次畢展命名為「22°N的青春印記」，指的是身在北緯22度的屏東，在熱情陽光懷抱裡，學生們述說著關於22歲的青春年華，北緯22度代表各個同學在屏東駐足所留下的青春印記，也是將來高鵬展翅的起飛之地。

畢展包含的主題廣泛，從平面類水彩、油畫、水墨，到立體類的複合媒材、陶藝、鐵雕、皮革等作品，還有以數位媒體形式呈現的3D動畫及遊戲，展現屬於22歲學子的無盡創作想像和對未來的憧憬。

以屏東菸廠的歷史建築為背景，大四吳汶倉完成3幅系列油畫作品，其中1幅於去年底獲得第15屆全國百號油畫大展優選，他說，自己原本就讀陸軍官校，2年後發現興趣不在從軍，於是降轉視藝系，清楚起步晚了別人一點，於是努力從事創作。

一系列作品反覆修正，畫出菸廠的細節與燈光投射，其中一幅整整畫了一年之久，希望在畢業前留下紀念，他也認為，老建築有它的味道，希望政府能原汁原味保留，讓更多人看到它的美。

(中時)