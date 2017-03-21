把鄰居拖鞋拋飛到外牆 7旬婦吃毀損官司

年近7旬洪姓婦人和曾姓女鄰居的父親生嫌隙，竟趁一大早沒人注意時，把曾女拖鞋拋丟到社區後頭的山林間，曾女尋不著鞋子調閱監視器發現，氣的報警提告，檢方調閱監視器和空拍圖發現山林草比人高，根本無從找起，依毀損罪嫌起訴洪姓婦人。

69歲洪姓婦人，懷疑曾姓女鄰居的爸爸，故意把垃圾掃到她車子底下，還尾隨跟蹤她，去年12月10日早上7點多，趁四下無人時，氣沖沖跑到曾婦家門口，看到曾女價值1000元知名品牌拖鞋，隨便拿起其中1支，奮力一丟、越過高牆到另一頭草叢中。

曾女事後遍尋不著拖鞋，調閱監視器發現是洪婦所為，氣的報警提告。曾女控訴，他們和洪姓婦人在龜山鄰居多年，過去相處愉快，但近2年，洪婦容易情緒不穩，常常覺得左右鄰居故意針對她、找她麻煩，不時發生衝突，其中一戶鄰居不堪其擾搬走。

曾女說，洪婦甚至拿著水果刀上街，讓她擔憂孩子的生命安全，宛如不定時炸彈，每每找警察來處理，也覺得不好意思，希望藉此嚇阻洪婦怪異的言行舉止。

檢方發現，遭棄置的草叢連街景圖都沒有，調閱空拍圖發現是一整片草比人高的山林，全靠一道高牆隔著山坡和住宅，牆面又超過1層樓高，認定已找不回拖鞋，洪婦也坦承丟鞋，桃檢依毀損罪嫌將洪婦起訴。

(中時)