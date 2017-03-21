遼寧艦揭密 陸官媒曝：安全是致命缺點

遼寧艦於去年12月20日出海，繞台海後1月12日返回青島母港，圖為殲-15艦載戰鬥機尾鉤掛住阻攔索著艦。（圖／中國海軍官網）

中共海軍首艘航空母艦「遼寧號」，近日首次完成跨海區航艦戰機戰術訓練，引起外界關注。不過，遼寧號卻也多次爆出安全隱憂，近日大陸官媒《央視》邀請艦載航空兵部隊參謀長，談及遼寧號遠航故事，也曝光遼寧號的致命缺點。

艦載航空兵部隊參謀長張葉接受《央視》「面對面」採訪時透露，遼寧號存在致命的安全缺陷，艦上環境惡劣，甲板只有正常跑道十分之一、寬度不及正常的一半，著艦點為4根索纜，須非常精準地落點。由於這些狀況，遼寧號對飛行員採用標準極高，因一旦出現緊急狀況，可能危及數千人生命，張葉總結「艦上最大風險就是安全問題」。

遼寧號編隊1月時通過台灣海峽、一路北上，最終抵達青島母港，在這期間，多家媒體報導，遼寧艦遠海巡航意圖不軌。記者問道，從普通軍人角度出發，如何看待外界對中國航母編隊出海的評論？張葉說，大多時候都是炒作「對我們而言，一個大國的國防力量增強，我們當然要自信地展示。我們不是「好戰者」，不過是在進行例行性的訓練及試驗」。

(中時電子報)