盤查風波挺警方還是主委？葉俊榮：兩邊都挺

內政部長葉俊榮(左起)在警政署長陳國恩陪同下視察反恐演習。(范揚光攝)

針對客委會主委李永得盤查風波，內政部長葉俊榮21日出席內政部警政署反恐訓練中心時表示，警察執勤怎麼在「警察職權執行法」的範疇、大法官解釋方向下，不斷精進執法技巧，以贏取民眾信任，另一方面支持警方做必要盤查，希望民眾給予支持。被問到挺警？還是挺李？葉俊榮回應：「我都挺！」

葉俊榮說，在此爭議來說，無論是百姓或官員的意見表達，只要好意見，都是作為不斷努力改進的方向，希望大眾了解，警察執勤上不只黑與白，還需要很多判斷，盼民眾給予警察多一些判斷空間。警察基於安全考量盤查後，結果若是多慮了，希望民眾給予一些諒解，而員警也要給受盤查民眾一些安慰，這是一種雙贏。

警察署長陳國恩強調，警察以保障人權為執法前。警察努力維護社會治安，執行盤查希望民眾配合與支持，而民眾的尊敬、愛護、支持，是警察的後盾。接受到這次的意見表達，認為執勤技巧有改進空間，會依照標準作業程序加強宣導、教育同仁，讓執勤做得更周延，以強化員警專業判斷與應急作為，維護人權也能照顧百姓安全。

(中時)