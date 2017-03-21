前瞻與愛台哪不同 林全：建設本就會重疊
行政院長林全今天表示，前瞻基礎建設計畫沒有要與過去愛台12項計畫做比較；而國家建設本來就是很多項目會重疊。
國民黨立委費鴻泰今天在立法院施政總質詢時詢問林全，前瞻基礎建設計畫與過去前總統馬英九的愛台12項計畫有何差別？林全表示，沒有要與過去愛台12項計畫做比較；而國家建設本來就是很多項目會重疊。
費鴻泰則說，就知道林全會這樣回答，這計畫說是前瞻，但前瞻這兩個字用得很心虛。用前瞻兩個字好像是規畫的比較前進一點，但這跟愛台12項建設有什麼不一樣？「這根本是抄襲的計畫」。
林全說，當然不一樣，他不認為這是個抄襲的計畫；他們鎖定在幾個項目，有些是新計畫，也有些是原本的計畫，而他們認為這些計畫晚做不如早做，也可提前檢討，早點實現，或是補強現有的計畫。
此外，費鴻泰也問，前瞻基礎建設的特別預算要編多少錢？林全說，目前還有一些尾數還沒定，大概需新台幣8800億元左右，分8年執行。
費鴻泰則呼籲，不要當敗家子，「這8800億太多了」。1060321
(中央社)
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