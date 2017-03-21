山頭火用逾期香料 北市：業者稱單店行為

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知名拉麵店山頭火台中大遠百分店疑使用逾期香料，台中市衛生局稽查後，案件移至台北市衛生局。衛生局食藥處長王明理今天說，總公司提及是單店行為，但仍會開罰。

民眾爆料山頭火拉麵台中大遠百店疑使用逾期香料，台中市衛生局獲報後派員稽查，查獲庫房貯存逾期粗粒純黑胡椒及益強粉，已移請北市衛生局裁處。

北市衛生局食品藥物管理處處長王明理表示，上午11時接獲台中市衛生局通知此案，該拉麵店在台中的百貨公司內沒有設商業登記，因該店總公司位在台北，所以台中市衛生局才會發文至北市。

王明理說，已約談總公司內部相關人員，並派員前往該拉麵店位在北市的3家分店，清查是否使用逾期香料，若確定違規屬實，會依「食品安全衛生管理法」，開罰業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

王明理表示，該拉麵店總公司提及這是單店行為，但仍會對北市3間分店和總公司清查。1060321

(中央社)