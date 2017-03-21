台鐵斗南站新建跨站 7月動工3年完成

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台鐵斗南站跨站新工程今天傳喜訊，預計今年7月動工、3年後的民國109 4月全部完工，將帶動斗南舊社、將軍等里新發展。

有百年歷史的台鐵斗南站，地方民眾爭取新建跨站式站體多年，以利鐵路兩邊發展，民進黨立委劉建國在民國101年爭取經費，但至今未見動靜。

劉建國今天邀集台灣鐵路管理局、雲林縣政府、斗南鎮公所、鄉民代表會等各界，由相關單位說明工程辦理進度與期程，終於帶來好消息，地方民眾聞訊稱慶。

台鐵局工務處副處長周祖德指出，總工程費新台幣1.9億元，包括新建跨站式車站、4部無障礙電梯、6部電扶梯、景觀改善、設置停車場、延長月台雨棚等，預計今年7月發包、108年6月站體完工、109年4月全部完工。

劉建國指出，斗南車站平均每日出入旅客約5000人次，長久以來，鐵道將市區分為東西兩側，鐵道以西繁榮進步，東側的舊社、將軍等地發展明顯落後，台鐵局今天帶來好消息，未來斗南將呈現新面貌。

劉建國表示，因應地方需求與建議，新建工程也會保留舊站體日式建築風格，新站體將以提供鐵路東西兩側民眾便利通行及安全搭乘火車為目的，並廣設多目標使用空間，增進地方商業及藝文活動，促進地方發展。1060321

(中央社)