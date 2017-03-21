金門檢警破雞尾酒毒品 國內最大宗

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金門檢警聯手掃蕩新興毒品，破獲利用小三通走私「四洛克」雞尾酒案，查獲四洛克雞尾酒287罐；金門地檢署表示，這是國內查獲最大宗的雞尾酒毒品走私案。主嫌收押禁見。

福建金門地方法院檢署表示，檢警經過清查與長期蒐證發現，轄內有不法份子利用兩岸小三通旅客及貨輪夾帶並走私美國芝加哥「Phusion Projects」公司所生產的四洛克「Four Loko」果味飲料雞尾酒入境銷售牟利情事。

金門地檢署指出，四洛克雞尾酒是11年前在美國上市，酒精含量雖僅約12%，味似水果酒，但後勁強大，會出現嘔吐、失憶、行為脫序等現象，被封為「斷片酒」或稱「失身酒」；喝後腦袋一片空白，呈現記憶斷片狀態。

地檢署說，雖然台灣並未核准四洛克雞尾酒上市，但網路卻充斥著各式販賣訊息，近期更在香港、大陸暴紅；金門不法分子見有利可圖，於是利用兩岸小三通旅客夾帶及貨輪走私入境國內銷售，並被有心人拿到派對濫用。

金門地檢署結合縣警察局、高雄港務警察總隊、財政部關務署高雄關離島派出課、金門憲兵隊、金門機動查緝隊及第九岸巡總隊共組專案小組，由地檢署檢察官張漢森指揮專案小組執行蒐證並監控，在去年10月間循線掌握到林姓嫌疑人涉嫌利用大陸船隻載運大陸管制物品入境的情資。

檢警派員到金門料羅港碼頭埋伏，等待林嫌僱請不知情的李姓和陳姓友人，分別駕駛自小貨車前往載運四洛克雞尾酒287罐等違禁物品，準備離轄銷售牟利之際，當場查獲，依法調查偵辦。

地檢署指出，所查扣的四洛克雞尾酒287罐，有10種款式，經採樣檢驗發現，全數含有俗稱「神仙水」或「迷姦水」的第二級毒品「伽瑪羥基丁酸（GHB）」成分。

地檢署檢察官張漢森昨天指揮專案人員在林嫌打算搭飛潛逃到高雄藏匿時，在尚義機場出境處拘提到案，並帶往林嫌位在烈嶼鄉上林路住所執行搜索，再起獲安非他命3公克、安非他命吸食器一組、行動電話、帳冊、武士刀、模型槍及五七式制式子彈2顆等違禁物品。

全案依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，林嫌經檢察官訊問後向法院聲請羈押獲准。1060321

(中央社)