陳副總統盼英國持續挺台參與WHA

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副總統陳建仁今天接見英國氣候變遷特別代表金恩大衛爵士，他說，今年台灣也希望能持續以觀察員身分受邀參加5月間的世界衛生大會，期盼金恩爵士協助促請英政府持續支持。

陳副總統今天接見英國氣候變遷特別代表金恩大衛爵士(Sir David King)，重申台灣致力對抗氣候變遷與推動減碳的政策方向，也期盼強化台英綠能科技合作交流。

訪賓一行由「英國在台辦事處」代表唐凱琳陪同，外交部次長吳志中及行政院環保署副署長詹順貴也在座。

副總統致詞時表示，金恩爵士前曾於2014年首度以英國氣候變遷特別代表身分來訪，分享英國低碳經濟的轉型經驗，這次再度以同樣身分訪台，充分展現對台英減碳交流合作的重視。

他說，「綠能科技」是政府積極發展的「5加2」重點產業之一，希望台灣能逐漸減少核能及石化燃料的依賴，同時對全球減碳做出具體貢獻，這是總統蔡英文的重要產業政策，自新政府就任以來，綠能產業得到政府前所未有的支持。

副總統指出，台灣擁有發展綠能的絕佳條件，政府正整合資源積極投入發展，盼台灣成為亞太綠能創新研發中心及試驗場域；政府的目標是在2025年前將再生能源發電比例提升至20%，希望能借鏡英國發展低碳經濟的寶貴經驗。

提到核能議題，陳副總統說，台灣在核電廠除役的過程遇到一些問題，其中之一即是核廢料的處理，政府會繼續努力處理此議題，也期盼能汲取英國的經驗。

另外，陳副總統表示，台灣多年來持續推動有意義與務實參與相關國際組織，包括世界衛生組織、聯合國氣候變化綱要公約及國際民航組織等，盼對建構全球衛生防疫安全網、共同因應氣候變遷議題及維護全球民航安全等方面能有所貢獻，這也攸關英國、歐洲乃至全球利益，感謝英國政府一直以來對台灣參與國際事務的支持。

副總統提到，2003年他擔任衛生署長時，台灣爆發SARS疫情，卻遭世界衛生組織排拒在外，金恩爵士曾以英國政府首席科技顧問身分率領醫衛專家團來台，協助台灣對抗嚴峻疫情。

副總統說，2009年起，台灣首次以觀察員身分應邀參與世界衛生大會，對促進台灣及全球的衛生防疫極有助益。今年台灣也希望能持續以觀察員身分受邀參加5月間舉行的世界衛生大會，期盼金恩爵士能協助促請英政府持續支持。1060321

(中央社)