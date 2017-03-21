防潛伏結核病發 疾管署21日起擴大篩檢
根據疾管署統計，去年共新增1萬多名結核病患，其中超過600人死亡，高居法定傳染病之冠。為降低發病人數，疾管署今宣布對2015年結核病患的接觸者約1.5萬名，發出抽血檢驗。
響應今年世界結核病日，疾管署今天舉辦「潛伏站出來 齊心終結核」記者會，盼朝世界衛生組織（WHO）2035年「終止全球結核病的流行」的目標努力。
疾管署表示，每1名結核病患者的接觸人數約10人，接觸者若遭受感染便成為潛伏結核感染者（LTBI），終生有10%的機會進展為結核病；疾管署防疫醫師詹珮君指出，國內每年約10萬名接觸者中，約有1萬人是需治療的潛伏結核感染者。
衛福部疾管署長周志浩今天表示，為了降低因潛伏結核感染者發病造成疫情傳播的風險，疾管署今年起將擴大免費潛伏結核感染診斷及治療服務對象，避免潛伏感染者發病，傳染給更多人。
疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳說，疾管署過去僅針對30歲以下、篩檢經陽性的接觸者給予治療，但今年開始擴大為全年齡層，考量地方衛生局人力負荷，第一波將優先針對2015年約1.5萬名、30歲以上接觸者，如民眾接獲通知抽血檢驗且確定為潛伏結核感染者，可馬上接受為期3個月的給藥治療，防止發病。
曾接受潛伏結核治療的劉奶奶，一家5口都先後接受治療，當時最小的孫子只有8個月，因接受治療還被迫斷奶，但因家人擔心日後發病後又傳染給家人，仍決定在不具傳染力的潛伏期時接受治療，目前全家人都已完成潛伏結核治療。1060321
(中央社)
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