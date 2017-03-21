同性婚姻 杜特蒂：在菲律賓行不通

菲律賓總統杜特蒂援引宗教以及法律因素，認為「同性婚姻」在菲律賓行不通。

杜特蒂於19至20日在緬甸進行官方訪問，他在會見當地菲僑時提到，同性婚姻在其他國家或許可行，但在菲律賓將難實現，「不分他或她，那是外國的文化，但在我們這裏是行不通的，我們大多數是天主教徒。」

具有律師資格的杜特蒂補充說，即使是菲國民法，也只承認男性與女性之間的婚姻。

杜特蒂說，「神給我們什麼性別，就認命接受，不要把事情複雜化了。」但他也強調本身並不排斥男同志或女同志，他就有親人是男同志。

去年菲國大選競選期間，杜特蒂曾表示會考慮將同性婚姻合法化，如今立場有所退縮。

對此，人權觀察組織（Human Rights Watch）菲律賓研究員康得（Carlos Conde）今天發表聲明說，同性婚姻合法化可使菲國同志與自己所愛之人正式成婚，作為伴侶的法律權益將可獲得保障。

康得說，把民事婚姻擴大到同志族群，有助促進平等及非歧視等基本人權，菲律賓應向美國、南非等已將同性婚姻合法化的國家看齊。

人權觀察組織聲明也提到，在亞洲，台灣的立法人員也正嚐試修法及立法，把同性婚姻合法化。1060321

(中央社)