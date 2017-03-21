釣客遭浪襲落海命危 直升機吊掛救援

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一名年約60歲的男子，今天下午2時多在新北市貢寮區龍洞佛祖崖釣魚時，遭迎面而來的大浪襲擊落海，男子落海時身穿救生衣，在海面抱著冰箱載浮載沉。

消防局獲報後，立刻調派人車、船艇和直升機趕往現場救援，不久後在距岸約50公尺處海面發現男子身影，直升機已將男子吊掛上岸，但男子失去呼吸、心跳，警消立刻將他送往貢寮保健站急救。1060321

(中央社)