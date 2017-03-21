台商變球場大盜 巧栽同一警察手中
曾是台商的57歲陳道昌到屏東高爾夫球場竊取球友貴重物品，陳犯案時雖遮掩臉部，但身形卻被6年前逮捕他的刑警認出，警方今天表示，陳是偷遍全台高爾夫球場的慣竊。
屏東縣山湖關高爾夫球場過年前更衣室置物櫃的門鎖被破壞，裡面的名牌手錶、手機、信用卡和現金，全被偷走，陳道昌後來還用被害人信用卡到高雄市家樂福刷卡購物，警方從監視器畫面，發現陳嫌戴棒球帽及用圍巾將臉部遮掩，但卻被6年前逮捕他的里港警分局偵查隊副隊長石加宏認出。
6年前，石家宏在高雄市刑事警察大隊服務，當時，陳道昌是偷遍台灣各地區高爾夫球場置物箱的大盜。
警方調查相關事證佐證見時機成熟，19日將陳嫌逮捕，並依竊盜及偽造文書罪移送。
警方表示，陳嫌6年前落網後被判處有期徒刑5年多，去年出獄，以開計程車為業，卻仍沒有悔改，為逃避警方查緝，刻意閃避曾經因涉案被查獲地區，遠從台南跑到屏東犯案。
警方指出，陳道昌原是台商，且相當熱愛高爾夫球休閒運動，卻因染有毒癮，需籌措花費，先是妄想以賭致富而至澳門賭場輸錢後，仗著他對台灣各地區高爾夫球場地形與打球流程的熟悉，又有中國大陸籍妻子居住大陸可掩護並取得銷售贓物管道，才會膽大妄為，反覆流竄台灣各地高爾夫球場犯案。
警方說，他在屏東山湖關球場偷竊的名錶拿到澳門典賣換現，並到中國大陸揮霍殆盡。1060321
(中央社)
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