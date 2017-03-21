多元化計程車上路 台版Uber搶攻市場

我要評比

Uber上月暫停營運，而評選合格的皇冠大車隊「多元化計程車」今天正式上路，車資分商務、通用及旗艦3等級，且車身禁用黃色、無車頂燈，車牌為白底紅字，年底預計可破百輛。

台北市交通局指出，現行計程車起跳金額新台幣70元、行駛1.25公里，續程每200公尺增加5元。法令鬆綁後，允許多元化計程車可依照「車款」、「車型」及「服務內容」調整計費方式、無上限，交由市場機制決定。

Uber上月暫停營運後，第一家經政府評選合格的皇冠大車隊「多元化計程車」今天正式上路，與一般計程車不同的地方，除了車身禁用黃色、無車頂燈、車牌為白底紅字外，叫車及付費方式與Uber一樣，皆使用手機App叫車、信用卡付費。

車資部分，皇冠多元化計程車的「商務款（轎車款）」費率平日與一般小黃收費相同；「通用款（休旅車、廂型車）」則是1.2倍；旗艦款（百萬名車）則是1.6倍。

商務款為例，內湖區瑞光路至信義區台北市政府（約4.6km）為例，標準車資約175元。

皇冠大車隊總經理吳俊德表示，為慶祝多元化計程車上路，如果下載「找計程車」App，並綁定信用卡支付，就送50元乘車優惠，介紹親友下載再送25元優惠。1060321

(中央社)