朴有天粉絲全球串連 力挺偶像

南韓男團JYJ成員朴有天來自22國、117個粉絲團發表聯合聲明表示，將持續聲援偶像，以期早日擺脫先前涉性侵疑雲陰霾。

南韓「亞洲經濟」報導，朴有天於9個月前被多名女子控告性侵等4項罪名，南韓首爾中央地方檢察廳近日宣布朴有天涉嫌的4起性侵案，均無性侵嫌疑。

雖然檢方宣告無罪，但朴有天的偶像形象已蒙上陰影。為支持偶像，粉絲們昨天發表聲明稱，「我們將持之以恆地支持朴有天，將聯合韓國與國外其他粉絲團，齊心協力幫助因名譽受損而承受痛苦的朴有天。」

聲明還說，「為了表示對他的支持，現在判決無罪後，希望那些與事實有出入、不分青紅皂白的新聞報導，以及網路上惡意的評論都能就此停息。」

粉絲們還強烈要求經紀公司，對散播不實、網路留下惡評而造成朴有天名譽受損的人採取法律行動。1060321

(中央社)