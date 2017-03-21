朴有天粉絲全球串連 力挺偶像
南韓男團JYJ成員朴有天來自22國、117個粉絲團發表聯合聲明表示，將持續聲援偶像，以期早日擺脫先前涉性侵疑雲陰霾。
南韓「亞洲經濟」報導，朴有天於9個月前被多名女子控告性侵等4項罪名，南韓首爾中央地方檢察廳近日宣布朴有天涉嫌的4起性侵案，均無性侵嫌疑。
雖然檢方宣告無罪，但朴有天的偶像形象已蒙上陰影。為支持偶像，粉絲們昨天發表聲明稱，「我們將持之以恆地支持朴有天，將聯合韓國與國外其他粉絲團，齊心協力幫助因名譽受損而承受痛苦的朴有天。」
聲明還說，「為了表示對他的支持，現在判決無罪後，希望那些與事實有出入、不分青紅皂白的新聞報導，以及網路上惡意的評論都能就此停息。」
粉絲們還強烈要求經紀公司，對散播不實、網路留下惡評而造成朴有天名譽受損的人採取法律行動。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。