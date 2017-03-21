迎接兒童節 北市二館一園推暢遊方案

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兒童節即將到來，台北市長柯文哲今天率先視察天文館和兒童新樂園，並體驗多項遊戲；教育局說，天文館「宇宙星視界」特展預定3月底開幕，二館一園也規劃暢遊聯合方案。

柯文哲下午前往參訪「天文科學教育館」、「兒童新樂園」，也在天文館使用VR（虛擬實境）技術，並搶先體驗闖關遊戲，柯文哲結束後被主持人訪問感想，他笑說，「不要沉溺電玩」，引發現場學生鼓掌叫好。

柯文哲視察天文館後，徒步至「台北科學藝術園區」道路縫合預定地，預覽園區風貌，最後赴兒童新樂園，體驗「海洋總動員」共融式座艙、摩天輪等遊具。

教育局說，市立天文館及兒童新樂園緊鄰國立科學教育館及美崙公園，旁有基隆河濱及綠地，二館二園未來將打造成「台北科學藝術園區」。

天文館「宇宙星視界」特展預定3月30日開幕，展期至9月底，透過VR技術，呈現電影經典場景；館內其他展場正在進行更新，預計今年底完工。

教育局說，為迎接兒童節，二館一園包含市立天文館、國立科學教育館及兒童新樂園在兒童節前夕特規劃「雞不可失」暢遊聯合方案，從4月1日至4月30日，詳情請查閱各館（園）網站。1060321

(中央社)