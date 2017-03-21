曾厚仁將駐歐盟 總統府：非常適合
國家安全會議副秘書長曾厚仁將接任駐歐盟兼駐比利時大使，總統府發言人林鶴明今天說，歐盟是整體外交工作上非常重要的一環，「我們認為曾副秘書長是非常適合的人選」。
總統府今天發布總統令，國家安全會議副秘書長曾厚仁另有任用，應予免職；總統令同時發布，駐歐盟兼駐比利時大使董國猷已准退職，應予免職。
曾厚仁今天受訪時證實，他將接任駐歐盟兼駐比利時大使，他說，歐盟是重要的大館，他很高興能夠有這樣歷練的機會。
總統府發言人林鶴明今天說，曾厚仁是非常資深、專業的外交官，受到各界的敬重。在國安會任職這段期間，曾厚仁也有豐富而傑出的決策參與經驗。「有鑒於歐盟是我國整體外交工作上非常重要的一環，我們認為曾副秘書長是非常適合的人選」。1060321
(中央社)
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