新生兒遭莽夫帶走 女通緝犯報警求助

台南市姜姓女子與丈夫吳姓男子感情不睦，出生才8天的兒子卻被吳男獨自強行抱走，姜女顧不得夫妻兩人都因毒品案遭通緝報警求助，最後夫妻兩人到案，孩子則由社工協助安置。

台南市政府警察局麻豆分局今天表示，麻豆所長陳明典在18日下午接獲姜姓女子報案，指稱丈夫吳姓男子前一天將剛出生8天的兒子強行抱出；又傳了張手槍的照片給她，意圖不明，擔心孩子的安全。

警方指出，姜女在報案當天曾託朋友想把嬰兒帶回，但吳男不答應。調查後發現吳男為毒品及竊盜慣犯，當晚就召集警力到吳男的落腳處所攻堅查緝；當場查獲疑似真槍的改造槍2支（經初步檢驗未具殺傷力），毒品1包。深入查詢後發現，吳男及姜女兩人，都是要執行勒戒未到案的毒品通緝犯。

警方隨後通知社會局的社工到警局協助處理，並準備將男嬰執行安置。員警詢問姜女為何遭通緝還敢報案？姜女抱著兒子一邊哭著說，深怕丈夫魯莽行為造成剛出生的兒子死傷，只好報案協助。

麻豆警分局長蔡進閱表示，並呼籲吸毒會殘害一生，也會使一個正常的家庭破碎，警方會盡全力掃毒；民眾如遭遇任何困難，務必立即向警方求助。1060321

(中央社)