每日1萬步 竹市揪團健走拿好康
新竹市衛生局今天啟動「每日一萬步」健走系列活動，分區規劃3場主題健走趴，民眾可領取「運動護照」持續半年運動達標，都能換好康贈品，歡迎民眾踴躍揪團參加，走出健康。
新竹市政府衛生局為鼓勵市民運動健走，贏得健康，推出「每日一萬步、健康邁大步」系列活動，今天舉辦宣傳記者會，號召市民邁開步伐，響應參加健走活動。
衛生局長何秉聖指出，運動不足除增加死亡率，還會使心血管疾病、糖尿病、肥胖風險加倍，並增加大腸癌、高血壓、骨質疏鬆、憂鬱等風險，對於缺乏運動習慣的民眾而言，健走無需花錢、隨時隨地皆可進行，是適合男女老幼很好的「入門運動」。
他說，健走只須穿著輕便服裝、運動鞋，記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」口訣，一點也不難。
記者會中，高齡82歲的溫馨國際同濟會會長楊揚仁也現身說法，因為重視身體健康與體能，經常去十八尖山運動，呼籲民眾踴躍參與健走活動，健身之餘還可結交到很多好朋友。
國民健康署資料顯示，新竹市103年18歲以上成人運動盛行率達77.53%，僅次於台北市，新竹市衛生局3至5月共規劃3場主題活動，首場「粉紅健走趴」25日將在十八尖山登場，民眾配戴粉紅色衣物、配件參加，即贈送粉紅化妝包；第2場「寶貝健走趣！大手牽小手齊步走」4月22日在17公里海岸「海天一線」舉行，穿著親子裝即贈送兒童餐具組。
此外，活動將發給參與民眾「運動護照」，記錄每天運動情形，做到「每週至少運動5天、每天運動30分鐘、完成6個月」，可至衛生所換取精美禮物，還能參加由國際溫馨同濟會與丹赫服裝提供的球鞋抽獎。1060321
(中央社)
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