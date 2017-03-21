北市毒品侵入校園 集中10所學校
根據北市警局毒品查緝中心分析，北市近3年內高中職以下學生涉毒案件，「高中職學生」占80%以上，其中80%高中職涉毒學生集中在10間學校。
鑒於毒品問題有侵入校園與施用者年輕化的趨勢，台北市警局執行第3波「封城掃毒」專案，置重點在防制毒品侵入校園，斬斷校園供毒來源。這次專案查獲具學生身份（含中輟）涉毒者計14名，非學生身份販賣毒品予學生者2人；同時由毒緝中心向上追查毒品來源，在桃園市破獲供毒大麻工廠。
台北市政府警察局表示，自毒品查緝中心去年成立後，宣告完成反毒拼圖，結合毒品危害防制中心、地檢署緝毒專責組，台北市進入「緝毒鐵三角」時代，「掃蕩校園毒品」也是市長柯文哲下達鐵三角第1件任務。
北市警方表示，分析北市3年內高中職以下學生涉毒案件，高中職學生占80%以上，其中80%高中職涉毒學生集中在10間學校，顯示涉毒學生有集中現象。
為此，也由教育局、少年警察隊進行熱點校區反毒宣導及輔導，強化學校反毒體質。另由毒緝中心、科偵隊及少年隊組成「校園毒品查緝專責組」針對校園供毒來源進行打擊。1060321
(中央社)
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