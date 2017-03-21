泰海龜吞錢幣不治 盼民眾重視生態保育

泰國一隻蓄養池中的海龜，吞下人們許願投入的大量錢幣，造成不適被緊急送手術取出915枚硬幣，術後情況不穩，昨天再動手術，於今天上午不治。

泰國泰叻報報導，這隻名為「撲滿」的海龜是在2月間於春武里發現不適，被送到曼谷的朱拉隆功大學獸醫院治療，經過緊急手術，取出915枚硬幣，手術後狀況一度恢復良好。但昨天發現不進食情況，經過檢查為腸道扭曲嚴重，經過緊急手術，在今天上午10時10分不治。

這隻海龜泰文名叫翁辛，在泰文中的意思是「撲滿」。在吞下民眾為許願祈福而投進牠所住池子重達5公斤的硬幣後，被發現牠游泳困難，同時不能進食。

在媒體報導撲滿因為吞下大量錢幣導致身體不適，引起社會大眾的注意，民眾也踴躍捐款協助牠動手術，保育人士也疾呼民眾不要將危險物品投入海池中，影響動物的安全。

撲滿雖在3月初接受一次長達7小時的手術，手術後情況尚可，但昨晚送進動物加護病房，情況很不穩定，25歲的撲滿終究熬不過，在今天上午離世。

泰國網友紛紛上網致哀，也呼籲大家不要再危害自然生態，尤其是對動物造成傷害的事，不要再犯同樣的錯誤。1060321

(中央社)