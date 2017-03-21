法國坐領乾薪案連爆 內政部長也捲入
法國右派總統候選人費雍因家人涉嫌領取國會薪資卻未提供勞力被列為正式調查對象，媒體又查出內政部長勒魯擔任議員時雇用高中生和大學生的女兒為助理，當作「夏季打工」。
法國電視節目「每日」（Quotidien）報導，勒魯（Bruno Le Roux）曾於擔任國會議員時，以短期契約雇用兩個女兒為助理，當時她們還只是高中生和大學生。
報導表示，勒魯的兩個女兒共簽了24份短期契約，兩人分別簽了10份和14份，時間橫跨2009年到2016年，共領取約5萬5000歐元（約新台幣180萬元）薪資，最早的一份是於大女兒15歲那年簽署。
勒魯在節目中承認於夏季或學校放假時雇用女兒，但這並非常態，只是暑假打工，他不希望與費雍（Francois Fillon）的案子相提並論。
但媒體查出，勒魯的女兒們執行契約的時間，有部分與實習或學校課程重疊，令人質疑是否領取乾薪，實際上並未做事。
根據RTL廣播電台消息，總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）今天將與勒魯會面，釐清此事。
費雍的妻子和子女涉嫌於費雍擔任國會議員和參議員時受雇為助理，但遭質疑實際上未提供勞務，費雍因此案在選戰正酣時被列為正式調查對象，重挫他的支持率。
此外，歐洲議會也質疑法國極右派政黨民族陣線（FN）的23名歐洲議員雇用的助理，實際上並未工作。民族陣線總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）仍拒絕接受傳喚。
法國國會議員和參議員有權雇用親屬為助理，但若實際上並未工作，就涉及侵吞公款。1060321
(中央社)
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