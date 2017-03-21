綠營前黨工在陸失蹤 海基會：已洽陸方

民主進步黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲傳出日前入境中國大陸廣東省後失蹤。海基會今天證實這項消息，並表示已通報海協會協尋。

自由亞洲電台報導，現年42歲的李明哲目前是台北文山社區大學的員工，長期關注中國大陸維權議題，他日前從澳門前往廣東後時與外界失聯。李明哲的太太受訪時表示，李明哲這次到大陸並非公務，而是攜帶重病岳母的病歷資料到廣東求醫。

對此，海峽交流基金會副秘書長兼發言人李麗珍表示，海基會19日晚間近10時收到李明哲妻子的求助電話，表示李明哲當天從澳門前往廣東省珠海市，但到晚間都聯絡不上。

李麗珍表示，行政院大陸委員會澳門台北文化經濟辦事處20日已與當地警方確認，李明哲在19日中午左右離開澳門；而珠海當地警方則表示有李明哲的入境紀錄，但李明哲並未遭逮捕或行政拘留，也沒有他入住其他飯店的紀錄。

她表示，目前海基會已透過傳真與電話方式通報中國大陸海峽兩岸關係協會，並聯繫當地政府、警方與台商協會協助了解。

李麗珍也提到，李明哲若遭陸方限制人身自由，內政部刑事警察局應會收到通報，但目前並未接獲相關通報，已請內政部警政署刑事警察局與大陸公安部聯繫協尋。1060321

(中央社)