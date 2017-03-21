台南市交通局三管齊下 拚8年增1萬席停車格

許多民眾關切停車空間不足，台南市政府交通局表示，截至去年底台南市已設置近9萬席停車格位，較縣市合併初期大幅成長近3倍，後續還將配合中央擴大內需計畫，積極爭取闢建停車場經費補助，並持續與國產署合作活化公有土地開闢停車場，同時也實施獎勵民間設置停車場辦法，輔導私有閒置空地作為停車場，期能三管齊下，8年再增加1萬席停車格，有效擴大停車供給。

交通局長林炎成指出，台南地區受限道路條件，無法大量劃設路邊停車格位，只能開闢路外停車場提供停車需求，因此秉持「先給後要」的理念，從2013年起推動「停車有序」計畫，活化公有閒置土地、輔導區里認養空地開闢停車場，加上民間開闢的122處停車場，3年之間全市停車格位增設逾2萬席，其中近5成在停車需求較高的中西、東、北等區；同時，還推動擴大收費範圍、實施累進費率與機車收費等措施，提高停車周轉率，減少格位占用情形。

林炎成表示，交通局運用「需求導向」概念，盤點停車需求熱區的潛力土地，配合行政院擴大內需方案，積極爭取經費開闢立體多目標或地下停車場，並將持續梳理市有或國有閒置土地，開闢路外停車場；此外，也著手研議修訂「臺南市民間設置路外公共停車場獎助辦法」，擴大獎助設置停車場的區域範圍、延長獎助土地稅賦費用年限，增加民間釋出閒置土地開闢停車場的誘因，希望透過中央、地方與民間共同努力，在未來8年內再增加1萬席以上停車格位。

停車管理處長黃俊傑也指出，未來還將利用GPS、4G無線網路、LPR(車牌辨識)、E-tag等各種資通訊技術，蒐集並發布即時停車格位資訊，讓民眾利用手機APP就能查詢並導引至附近停車場，實現「智慧臺南好停車」的願景。

(中時)