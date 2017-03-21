前德國隊長小豬史旺斯泰格 加盟美足芝加哥火焰
2014年隨德國舉起巴西世界盃冠軍，但本季在英超曼聯失去舞台的前德國國腳「小豬」史旺斯泰格（Bastian Schweinsteiger），即日起將把職業生涯轉移到新大陸，於21日宣布加入美國職足（MLS）的芝加哥火焰隊。
「我在球員生涯一直在尋找能夠做出貢獻的機會，這次加入芝加哥火焰也不例外，」小豬說：「透過與總管及總教練的談話，了解到球隊的願景，我相信自己能在這個計劃中幫助球隊。」
《芝加哥論壇報》指出，小豬離開曼聯不是問題，等取得工作簽證和通過體檢後，最快下周就能加入火焰隊陣中。
小豬是德國稱霸2014世足賽的冠軍班底，隔年他離開德甲拜仁慕尼黑，加盟曼聯。去年夏天小豬已隊長之姿，帶領德國出征歐洲國家盃尋求衛冕，卻踢到鐵板。其中他在8強對義大利的PK戰失手，4強於禁區內手球奉送12碼，成為德國遭到法國淘汰的罪人。
小豬在歐洲盃後宣布結束國家隊生涯，還和網球美女伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）完成終身大事。但娶某後的小豬並未找回順遂生涯，曼聯新教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）去年夏天上任，直接表示小豬並不在他的陣容計畫之內。
曼聯告知小豬可以尋覓新東家，包括MLS、中國大陸和義大利都傳出有球隊有意延攬。但32歲的小豬選擇留在曼聯爭取機會，即使是離開一隊與青年隊訓練，可惜始終沒有真的獲得舞台。在1月底足總盃先發進球後，小豬只在2月下旬的歐霸聯賽替補上場過1次，終於決定離開歐洲足壇。
芝加哥火焰近兩季總積分為MLS最差，從去年11月就開始和小豬接觸，如今終於爭取到這位重量級球星。MLS新球季本月已經開踢，火焰開季戰績1勝1和1負，但唯一敗仗就是以0比4慘敗給新加入的亞特蘭大聯隊。
MLS爭取歐洲大牌球星，近年來延攬過義大利中場皮爾洛、西班牙前鋒比亞和英格蘭「雙德」蘭帕德、傑拉德。但雙德本季都宣布引退，加上對岸中超聯賽重金搶人，直到開季後才有小豬這號超級A咖加入。
(中時電子報)
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