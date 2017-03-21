北愛爾蘭和平締造者麥吉尼斯去世 得年66歲

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前北愛爾蘭共和軍領袖麥吉尼斯（圖中）推動北愛與英國的和平協議，結束長達30年的武裝抗爭與恐怖活動。圖為去年10月他抵達唐寧街官邸準備會見英國首相梅伊。（圖／美聯社）

據外媒報導，曾經擔任英國北愛爾蘭副首席部長的前北愛爾蘭共和軍領袖麥吉尼斯(Martin McGuinness)去世，終年66歲。這位新芬黨籍的北愛爾蘭領袖人物改變北愛爾蘭共和軍長達30年的武裝抗爭路線，推動和平進程居功厥偉。

麥吉尼斯生於北愛爾蘭，出身於傳統的愛爾蘭家庭，自幼就反抗英國的統治，要求回歸愛爾蘭。他未成年便參與民權運動，後來加入新芬黨，曾是北愛爾蘭共和軍領袖，後來改變武裝抗爭路線，決定放下武器，終結這場長達30年、奪走3500條人命的北愛爾蘭武裝脫英運動，推動北愛爾蘭與英國的和平進程，最終促成1998年北愛爾蘭和平協議。

麥吉尼斯曾任北愛爾蘭地方議會議員、英國下議院議員，2007年就任北愛爾蘭第一副部長，於今年初因健康因素辭職。英國廣播公司(BBC)報導說，麥吉尼斯一直患有罕見的心臟疾病。

(中時電子報)