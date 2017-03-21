救國民黨 詹啟賢：病人先必須願意讓自己擔任主治醫師

國民黨黨主席參選人詹啟賢（右二）拉起捐肝救父的黃健豪的手（右三），為他加油打氣。（林欣儀攝）

國民黨主席選舉進入倒數階段，黨主席參選人詹啟賢21日特別到台中中國附醫，探視日前捐肝救父的競選辦公室隨行發言人黃健豪，除幫黃家父子打氣，有醫學背景的詹啟賢也力拼上醫醫「國」，他說，5月20日就是黨員決定自己是否擔任主治醫師的關鍵。

走進病房關切黃健豪與黃父的病況，詹啟賢還拉起黃健豪的手、豎起大拇指稱讚，他說，黃健豪勇敢又孝順讓人很感動，台灣要多一點年輕人像黃健豪，有理想、有勇氣且肯犧牲，黃健豪將參選黨代表，國民黨有多一點這樣的年輕人，就有希望。

中國附醫器官移植中心院長鄭隆賓表示，黃健豪的父親因肝癌評估必須換肝，28歲的長子表明願捐肝，16日捐出6成5的右肝救父，兩人術後恢復良好，肝指數也都恢復正常，預計一周後可出院。

而身為前奇美醫院院長的詹啟賢加入國民黨主席選戰，力拼上醫醫國，是否帶領國民黨重生？他表示，這個病人先必須願意讓自己擔任他的「主治醫師」，才可以進行治療，5月20日就是他們要決定是否願意讓自己擔任當主刀的醫師。

(中時)