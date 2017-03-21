北市興隆公宅工程 鋼筋掉落砸死工人

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台北市都市發展局今天表示，興隆公共住宅2區統包工程今天上午8時於吊運鋼筋續接器時，鋼筋掉落砸中現場人員，該人員經緊急送至萬芳醫院已宣告不治，都發局已針對此起工安意外責成工地立即停工，並配合警方與勞檢調查。

都發局表示，上午9時接獲通報後即派員至現場，召集工地現場相關人員，並調閱錄影了解事故發生原因及經過，另通報勞檢人員抵達現場調查。北市都發局局長林洲民也於第一時間接獲通報後，中午抵達萬芳醫院探視家屬，表達遺憾與慰問，並將儘速配合調查責任與家屬善後行政協助事宜。

都發局指出，後續將邀集專案管理（監造）喻台生建築師事務所、統包廠商瑞助營造等單位進行檢討並加強管控作業，召開會議檢討責任及律定防範機制。

(中時)