南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳高賽 草屯商工登場
2017南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳高比賽今〈21〉日在草屯商工登場，該校為迎迎接來自海外各國選手，特別在今下午以學校社團的勁歌熱舞迎嘉賓，讓各國選手都留下深刻的印象。
草屯商工的國際室內撐竿跳高比賽，今年已邁入第24屆，該校歷年來已邀請過5大洲25餘國撐竿跳高頂尖高手來台參賽；該項競賽不僅是國際注目賽事，更是南投縣體育界的盛事。
今天首日賽程有35所學校參加大專、高中及國中男女的競賽；大會開幕式將在明上午舉行，大會特邀卓蘭高中舞龍隊進行開幕表演，值得喜愛撐竿跳高民眾前往參觀，為選手加油。
今年國際組賽事參加的隊伍有，日本、韓國、美國、芬蘭、英國、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡及大陸（山東、上海、福建、四川、浙江等）15支隊伍參賽。
今下午的歡迎會由草商熱音社、熱舞社、春暉、吉他、康輔及童軍等社團，以勁歌熱舞呈現，並與現場各國選手互動，熱鬧非凡，讓各國領隊、教練及選手有賓至如歸的感覺。
今天國內高中及國中組比賽，草屯商工選手許德敬從4公尺50起跳，以4公尺70榮獲金牌，雖未達上次美國高峰會4公尺95成績，但教練表示，他的狀況調整不錯，將保留體力準備明天的國際組比賽。草商另位一年級選手黃竣傑以4公尺50榮獲第三名。
主辦單位指出，今年大會特邀男子實力堅強的8位選手，最佳成績都在5公尺50以上，包括美國的Victor Weirich、英國Jax Thoirs、韓國金明昌及大陸山東隊張偉，其次為美國Tyler Wallace及上海夏翔、菲律賓Ermest John、芬蘭Tomas Wecksten；中華隊則以謝佳翰最佳成績5公尺32代表參加，比賽精采可期。
女子組成績超過4公尺選手有6位，包括美國隊選手Carolina Carmichael、Korteny Ross、Allison Koressel、芬蘭選手Aino Koressel、韓國Choi,Ye-Eun及山東薛成城；中華隊今年有2位選手參加，分別為沈怡如、吳家如，不管男女選手都將是場精采比賽。
(中時)
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