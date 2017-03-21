太太呼喊「我中頭獎」先生第一反應「別作夢了啦」

30多歲的年輕太太電選2注大樂透，幸運中了2.1億元頭獎，成了金雞年第1位領頭獎的億萬富翁。(資料照片)

一名年約30多歲的年輕太太日前於新北市住家附近散步，行經「一定旺彩券行」感覺磁場很好，順路買了2注電腦選號的大樂透，隔天看電視突然想起，上台彩官網對獎號，驚覺自己中了2.1億元大樂透頭獎，馬上進臥房、把被子掀開，呼喊「我中大樂透頭獎了」，先生的反應竟然是「別作夢了，不要吵、我很睏」。

太太不死心，立刻送上彩券、牽起先生的手，一起到台彩官網核對獎號，這才確定手上的彩券真的是張頭獎。

台灣彩券總經理黃志宜透露，夫妻倆一起來領獎，太太告訴黃志宜：「以前看頭獎新聞總是半信半疑，直到走進銀行貴賓室、看到人稱黃金右手(握過數百名頭獎中獎人的手)的黃志宜，心裡才踏實了起來」。

台彩透露，太太領完獎金十分豪氣，立刻匯了8位數的現金到先生戶頭，共同分享中獎的喜悅，由於夫妻倆還有2名正在讀幼稚園的小孩，太太也留一大部分的現金準備換屋以及教育所用，剩餘的財富除了捐款1200萬元以外，其他將用於退休及理財規劃。

黃志宜透露，這名女性中獎人年約30幾歲、A型、獅子座，身高約160幾公分、身材勻潤、柳眉、大眼、皮膚白皙，是頭獎幸運兒中少數的年輕女性。

(中時)